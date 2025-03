Il comune spiegato ai ragazzi, un ponte tra studenti e amministrazione

Continua il progetto “Il Comune spiegato ai ragazzi“, un’iniziativa promossa dalla presidente del Consiglio comunale Laura Rogora per avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado all’amministrazione comunale.

Attraverso incontri e proposte concrete, i ragazzi danno voce alle loro idee e contribuendo attivamente al miglioramento della città. Tra le numerose proposte presentate, spicca quella di Enrico Maria Chiesa, studente della classe 2F dell’Istituto Bossi, che ha elaborato un progetto di riqualificazione dell’area di via Manara. Il consigliere delegato a Verde ed Ecologia, Orazio Tallarida, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando la qualità del lavoro svolto: «Una proposta ben studiata e ben presentata con un progetto fatto a mano che mi è piaciuto molto. Il ragazzo ha proposto di ampliare l’area verde della villa Manara e di realizzare un nuovo campetto da basket, trasformando la zona in un grande polmone verde in pieno centro, con spazi attrezzati per bambini, giovani e sportivi. Non manca un’area cani molto importante. Ho dato qualche indicazione affinché il progetto possa essere, almeno in parte, realizzato: tutta la classe sta approfondendo la questione anche facendo sopralluoghi nell’area e presto presenterà un nuovo progetto su cui faremo delle riflessioni».

Le tematiche ambientali sono tra le più sentite dagli studenti. Oltre alla proposta di riqualificazione di via Manara, la classe 2F ha presentato una mozione approfondita sulle piste ciclabili e sulle aree di parcheggio per le biciclette, ottenendo un riscontro positivo dall’assessore Matteo Sabba.

Il progetto “Il Comune spiegato ai ragazzi”, avviato lo scorso anno scolastico, sta coinvolgendo circa 1.500 studenti. Gli incontri proseguiranno ogni lunedì mattina fino alla fine di maggio, confermando l’importanza di questa iniziativa nel sensibilizzare i giovani alla partecipazione attiva e alla cura del territorio. L’entusiasmo dimostrato dai ragazzi è la prova che, se ascoltati, possono diventare protagonisti di un cambiamento positivo per la loro città.