Giuseppe Tornatore protagonista al Busto Arsizio Film Festival

Il Busto Arsizio Film Festival annuncia la sua terza stella. Dopo David Cronenberg (Leone d’Oro) e Nanni Moretti (Palma d’Oro) è il turno del premio Oscar Giuseppe Tornatore e si completa il trittico da sogno che farà dell’edizione numero 23 di questa importante rassegna cinematografica quella più premiata di sempre. (foto Stefano Schirato)

Per la sezione I primi passi dei maestri, giovedì 3 aprile al BAFF – B.A. Film Festival ci sarà il Premio Oscar Giuseppe Tornatore, che porterà al festival Il camorrista, suo film d’esordio del 1986.

Al centro la vita del boss Raffaele Cutolo, detto ‘o professore, interpretato da Ben Gazzara. La pellicola, una dura rappresentazione del potere della camorra nel napoletano, vinse all’epoca un premio ai Nastri d’Argento, e uno ai David di Donatello. Prima della proiezione Giuseppe Tornatore sarà coinvolto in una conversazione con il direttore artistico Giulio Sangiorgio e il pubblico presente in sala.

Il regista siciliano racconterà curiosità e aneddoti sui film della sua carriera, da Stanno tutti bene a L’uomo delle stelle, da La leggenda del pianista sull’oceano a La migliore offerta, solo per citarne alcuni, e parlerà del suo rapporto con Ennio Morricone, omaggiato nel documentario Ennio.

«Siamo contenti di annunciare un terzo grande ospite per il BAFF di quest’anno, ovvero Giuseppe Tornatore, regista Premio Oscar per Nuovo cinema Paradiso, – dice Giulio Sangiorgio, direttore artistico del BAFF- autore che ha saputo portare nel nuovo secolo un’idea di cinema bigger than life, come appartenente al Novecento, ovvero al tempo in cui la settima arte era il luogo centrale e cruciale in cui si costruiva l’immaginario. È un intellettuale che al cinema, fortunatamente, continua a credere. Ed è un onore, ma anche un manifesto d’intenti, portare al BAFF questo grande regista cinefilo, che con passione e coraggio, dedizione e ambizione ha e continua ad avere fede nel cinema. Un narratore forte per film spettacolari, smisurati e generosi, capaci di sperimentare tra i generi, le forme e le tecnologie, di spingere quest’arte verso il futuro non scordandosi del passato».

Il camorrista, liberamente ispirato all’omonimo libro del giornalista Giuseppe Marrazzo, ebbe una storia travagliata e fu ritirato dalle sale dopo una serie di azioni giudiziarie da parte di chi si riteneva tirato in ballo dal film. Sabato 15 marzo alle ore 14.30 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni Giulio Sangiorgio terrà una Masterclass su Giuseppe Tornatore.

L’incontro, dedicato agli studenti dell’Academy, è aperto al pubblico (prenotazione obbligatoria scrivendo a eventi@baff.it). Sempre sabato 15 sarà annunciato il programma completo della manifestazione, e verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti, che verranno messi in vendita a partire da lunedì 17 marzo.