Cinema sotte le stelle: ai Giardini Estensi di Varese l’edizione 2023 di “Esterno Notte”

Dal 3 giugno al 12 settembre l’associazione Filmstudio 90 porterà il cinema di qualità sotto le stelle a Varese e provincia.

La proposta di film è davvero ricca: dal vincitore di sette premi Oscar “Everything Everywhere All at Once” alla Palma d’oro “Triangle of sadness”, dall’emozionante thriller spagnolo “As Bestas” fino a “The Fabelmans” di Steven Spielberg, passando per alcuni dei titoli italiani più interessanti dell’anno, come “L’ultima Notte di Amore” o “Mixed by Erry”. Sarà riproposto anche il grande successo “Le otto montagne”, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti e recente vincitore del David di Donatello come miglior film. Non mancheranno i film per bambini e famiglie, tra i quali il campione di incassi “Super Mario Bros” e il nuovissimo “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. E i luoghi delle proiezioni saranno altrettanto suggestivi: dai Giardini Estensi di Varese al lungolago di Angera e Luino, dal Castello Monteruzzo di Castiglione Olona a Villa Braghenti di Malnate. Il cinema arriverà in ben 18 Comuni del varesotto: Angera, Besozzo, Cairate, Cantello, Cardano al Campo, Castiglione Olona, Comerio, Gornate Olona, Induno Olona, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Malnate, Marchirolo, Morazzone, Tradate, Travedona Monate, Varese, Vedano Olona.

Attesi anche diversi ospiti, come il regista Davide Gentile che presenterà “Denti da squalo” a Varese a fine agosto. Spazio agli eventi speciali, come quello del 22 luglio con la visita guidata presso il Grand Hotel Campo dei Fiori, con successiva visione del film “Suspiria” di Luca Guadagnino del 2018, girato a Varese.

Sono molte le serate imperdibili durante questa lunga estate. A cominciare dalla prima, sabato 3 giugno alle ore 21.30, la Cinemusic Experience di Filmhub90: cortometraggi e sequenze di film muti di inizio ‘900 a tema gotico, musicati dal vivo da band locali.

Rassegna realizzata in partenariato con il Comune di Varese, con il sostegno degli sponsor OXO Ottica Vettore e Humanitas Medical Care.

Programma completo di Esterno Notte 2023: https://www.filmstudio90.it/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Esterno-Notte-2023-pieghevole_web.pdf

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it