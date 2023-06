“Comune on tour”, sindaco e Giunta di Porto Ceresio incontrano i cittadini il sabato mattina

Al via a Porto Ceresio una nuova iniziativa lanciata dal sindaco Marco Prestifilippo e dalla Giunta per un confronto aperto con i cittadini.

Da domani, sabato 10 giugno, per quattro sabati, gli amministratori saranno presenti in diversi punti del paese a partire dalle 10 per parlare dei problemi dei quartieri, ma anche per raccogliere idee, proposte e suggerimenti: «Un’occasione di ascolto, confronto e scambio di idee», spiega il sindaco.

Questo il calendario degli appuntamenti:

Sabato 10 giugno h. 10: area parcheggio in via Gattoni (in prossimità dell’attività commerciale “Metamorfosi”)

Sabato 17 giugno h. 10: area parcheggio tra via del sole e via Molino di mezzo

Sabato 24 giugno h. 10: parcheggio in via Matteotti

Sabato 1 luglio h. 10: area parcheggio in via Marianna Monti