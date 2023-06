Da Nord a Sud, Sant’Antimo e Senago uniti per l’ultimo saluto a Giulia Tramontano

In cielo sono saliti centinaia di palloncini bianchi: è il saluto a Giulia Tramontano, la giovane campana uccisa a Senago (nei dintorni di Milano) dal suo compagno Alessandro Impagnatiello.

I funerali si sono tenuti a Sant’Antimo, città in provincia di Napoli. Per volontà della famiglia, i funerali sono stati celebrati in forma strettamente privata nella parrocchia di Santa Lucia. Le esequie sono state presiedute dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e dal parroco di Sant’Antimo don Salvatore Coviello.

Un ultimo saluto dedicato anche a Thiago, il bambino che la ragazza portava in grembo, era al settimo mese di gravidanza.

I funerali sono stati accompagnati anche dai Comuni di Sant’Antimo e di Senago, due comunità distanti, ma unite dal dolore.

All’orario delle esequie anche a Senago diverse persone si sono trovate autonomamente, senza un appuntamento, nel punto dove è stata ritrovato il corpo di Giulia (nella foto di apertura), ora decorato da un murales completato nei giorni scorsi.