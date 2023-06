Il murales che a Senago ricorda Giulia Tramontano e il piccolo Thiago

È stato completato nel giro di pochi giorni, proprio alla vigilia dell’ultimo saluto: è il murales realizzato a Senago in ricordo di Giulia Tramonano, proprio in quell’angolo tra i garage dove il suo assassino ha tentato di nascondere il corpo.

L’idea è partita da un residente di Senago, Roberto Esposito, e ha visto poi all’opera – nell’arco di pochi giorni – l’artista “Zak”, Elio Luca Coia, e la decoratrice Mary Cunzolo. L’opera è stata realizzata sul fianco dei due garage che affiancano lo spazio da cui si accede al punto in cui è stato seppellito il corpo di Giulia con ancora in grembo il suo bimbo, Thiago: subito dietro le transenne e i fogli del Tribunale ricordano che l’area è sotto sequestro per le indagini.

I nomi di Giulia e di Thiago compaiono su un lato dello spazio, mentre dall’altro è stata ritratta Giulia (una riproduzione della foto divenuta più nota in questi giorni) e un delicato ritratto di come sarebbe stato il suo rapporto con il suo bimbo, che doveva nascere tra poche settimane.