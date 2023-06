FdI Gallarate contro le scritte nazifasciste, atto vergognoso e codardo”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Fratelli d’Italia Gallarate sull’episodio delle scritte nazifasciste davanti alle scuole Majno di Gallarate

Il Circolo Fratelli d’Italia Gallarate esprime condanna per i gravi episodi e atti vandalici in centro a Gallarate. Vandali senza scrupoli che, approfittando delle ore notturne, hanno preso di mira le scuole Majno di Via Palestro imbrattando le mura e i gradini con scritte vergognose e lontane da ogni contesto temporale.

Questi segni di inciviltà sono un chiaro frutto dell’ignoranza e di viltà verso la storia e il genere umano.

Oltraggiare poi un luogo dedicato alla formazione scolastica dei bambini, soggetti vulnerabili e in fase di apprendimento, è un atto vergognoso e codardo.

Un plauso alla pronta risposta degli alunni delle Majno che hanno replicato ai simboli inneggianti all’odio con cartelli colorati e frasi richiamanti l’armonia fra le persone.

La nostra solidarietà ai dirigenti e agli insegnanti del plesso scolastico.

Stefano ROMANO

Presidente di Circolo

Fratelli d’Italia Gallarate