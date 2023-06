Svastiche sugli scalini di scuola, la risposta degli alunni di Gallarate: “L’ignoranza è una notte senza stelle”

Sono comparse nella notte col favore del buio, scritte inneggianti il Duce e svastiche, sono state vergate a bomboletta sugli scalini dell’Istituto Comprensivo Dante di via Palestro a Gallarate. Uno sfregio offensivo e senza senso che ha suscitato l’immediata risposta degli alunni della scuola.

Gli alunni hanno preso carta penna e hanno riempito di colore l’ingresso dell’istituto con scritte come “L’ignoranza è la note della mente, ma una notte senza stelle” e tante altre riflessioni in risposta all’accaduto.

L’episodio ha suscitato reazioni indignate anche oltre la scuola: «Episodi come questi non vanno derubricati a ragazzate. Sono sintomi di profonda ignoranza, di una mancanza riferimenti civili e morali che sembrano trovare un ambiente sempre meno ostile alla loro manifestazione» commenta Davide Ferrari, segretario del Pd cittadino. «A partire dalla politica: non dimentichiamoci che nella nostra città gli antifascisti sono sotto attacco da parte del sindaco e della maggioranza consigliare. Di fronte a episodi come questo inviterei di nuovo i rappresentanti Fratelli d’Italia a farsi un esame di coscienza e a ritirare la loro mozione contro l’Anpi».

Lo scorso anno, a pochi passi dalla scalinata dove sono state tracciate le svastiche, fu vandalizzata la pietra d’inciampo dedicata a Clara Pirani Cardosi, la maestra ebrea assassinata ad Auschwitz. Anche un’altra pietra d’inciampo – quella per Vittorio Arconti, in via Mameli – era stata deturpata, in quel caso l’atto era stato accompagnato anche da una svastica tracciata sul muro retrostante.