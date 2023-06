Il piano “Stazioni sicure”, Neos e i nuovi preti nel podcast del 22 giugno

Le notizie del podcast di giovedì 22 giugno

È stato siglato oggi nella sala consiliare di Gallarate l’accordo ‘Stazioni Sicure’ 2023 tra Regione Lombardia, Prefettura di Varese, Trenord, Rfi, Ferrovie Nord, Agenzia Tpl e i Comuni del territorio per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate e aree di sosta per il trasporto pubblico locale e per il contrasto all’esercizio abusivo dei taxi all’aeroporto di Malpensa. Attualmente sono 13 i Comuni che hanno già aderito all’intesa: i Comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate a cui si aggiungono Somma Lombardo, Ferno, Caronno Pertusella, Cislago, Gemonio, Gerenzano, Induno Olona, Luino, Saronno e Vedano Olona. Regione Lombardia finanzierà con 50.000 euro, fino a dicembre, le polizie locali dei Comuni aderenti che svolgeranno servizi di controllo in forma coordinata e in sinergia con le altre forze dell’ordine. A questo si aggiungerà anche la lotta ai taxi abusivi.

Da charter a compagnia completa, con voli verso Asia e Nord America: è il percorso che ha fatto negli ultimi anni Neos Air, la compagnia del gruppo Alpitour che ha base a Malpensa. Oggi la società ha presentato i suoi piani di sviluppo che prevedono un ulteriore rinnovo della flotta, arrivando a 18 aerei nel 2018, con età media che scenderà da 16 anni a 5 anni e mezzo. E con un investimento sul personale confermato.

È stato convalidato l’arresto per il 53enne accusato di aver tentato di rapinare un anziano nella mattinata di mercoledì 21 giugno a Luino. La vittima, di 89 anni era rimasta sola in centro città nel giorno di mercato in attesa dell’arrivo del figlio allontanatosi per una commissione quando è stato avvicinato dall’aggressore che gli ha sottratto il bastone e lo ha aggredito per prendergli alcuni spiccioli: nella colluttazione l’anziano è finito a terra subendo lesioni guaribili in 5 giorni. Solo l’arrivo del figlio ha permesso di interrompere le violenze e i carabinieri hanno arrestato il sospettato. Il giudice nel processo per direttissima ha convalidato la misura presa dai militari di Luino. Il sospettato, ora rimesso in libertà, oltre a dover rispondere del reato di tentata rapina aggravata, è stato colpito dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. L’uomo ha precedenti di polizia e denunce, ultima delle quali dopo la notte di vandalismi del mese di maggio quando vennero danneggiate una ventina di auto: in quelle ore un veicolo venne persino dato alle fiamme destando parecchia apprensione da parte dei residenti.

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha celebrato l’Ora Media con i quindici preti novelli della Diocesi ordinati in Duomo lo scorso 1o giugno. Al termine della preghiera, svoltasi nella Cappella arcivescovile, mons. Delpini ha comunicato ai sacerdoti i nomi delle comunità in cui svolgeranno il loro ministero. Alcuni di loro saranno destinati alle parrocchie di Legnano, Cislago, Jerago con Orago, Turbigo e Limbiate.

Grazie al coordinamento tra Regione, sindaco e ATS è stata trovata una comunità per tossicodipendente di Samarate che ha rischiato di essere linciato. La vicenda del trentenne soprannominato (fin da ragazzo) “il nano” sta facendo discutere da tempo: il giovane ha problemi psichiatrici e di tossicodipendenza e ormai da mesi è scivolato in una vita fatta di continui furti, prima solo ai danni di auto in sosta, poi anche in negozi e abitazioni, rimediando di recente altre quattro denunce. Una situazione che ha creato tensioni crescenti, con il rischio che qualcuno si facesse giustizia da solo (mettendosi a sua volta nei guai). Martedì mattina il giovane aveva quasi rischiato il linciaggio ed era stato praticamente salvato dall’intervento della Polizia Locale. Ora ci si augura che la soluzione per una comunità sia definitiva e consenta al giovane un vero recupero.