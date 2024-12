Natale in Musica: il Coro Divertimento Vocale a sostegno della ricerca sulla Sclerosi Multipla

Venerdì 14 dicembre, alle ore 21, al Teatro Condominio di Gallarate, il Coro Divertimento Vocale si esibirà in un concerto benefico a favore dell’Associazione Amici Centro Sclerosi Multipla Gallarate. Diretto dal Maestro Carlo Morandi, il coro proporrà una serata di musica pop e rock per celebrare il Natale con amici e sostenitori.

L’evento, già Sold out, è patrocinato dall’Assessorato alle Attività Formative di Gallarate e dalla ASST della Valle Olona e rappresenta un appuntamento fisso molto atteso dalla città.

Associazione Amici Centro Sclerosi Multipla Gallarate

Da 50 anni, l’Associazione si dedica al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla del Centro di Gallarate. Tra i progetti più recenti, spicca l’Ambulatorio Riabilitazione del Pavimento Pelvico, realizzato nel 2024, che include corsi di formazione per il personale sanitario, apparecchiature specialistiche e il mantenimento delle attività avviate in passato. Inoltre, l’Associazione collaborerà con il reparto per l’archiviazione e l’analisi dei dati clinici, supportata da una nuova figura dedicata.

Chi desidera sostenere l’Associazione può diventare socio, con una quota annuale di 25€, o effettuare una donazione deducibile. IBAN: IT25Y0503450240000000179701

Per informazioni: amicicentrosm.gallarate@gmail.com

Coro Divertimento Vocale

Il Coro Divertimento Vocale, con le sue 150 voci e una band pop rock, è uno dei cori più numerosi d’Italia. Fondato nel 1996 a Gallarate da 20 giovani, sotto la guida del Maestro Carlo Morandi, ha realizzato oltre 300 concerti e si è sempre distinto per il suo impegno solidale. Nel 2019, ha raggiunto la finale di Italia’s Got Talent.

Foto: Selena Chinnici