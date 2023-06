Incidente in autostrada tra Legnano e l’innesto dell’A9: sette persone coinvolte

Un ribaltamento è avvenuto in Autolaghi direzione Milano poco dopo le 18 di oggi venerdì 2 giugno. Sul posto stanno operando quattro ambulanze del 118 oltre all’automedica. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Legnano e l’innesto dell’A9.

Sarebbero sette, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte tra cui un minore di 2 anni.

Autostrade per l’Italia segnala 4 chilometri di coda verso Milano e consiglia di uscire a Castellanza. Ripercussioni anche sull’A26 in direzione di Gallarate con traffico bloccato da Borgomanero. Si segnalano incolonnamenti anche in direzione opposta verso Varese per curiosi.

Si tratta del terzo incidente nella sola giornata di oggi, che ha registrato un traffico intenso sin dalle prime ore della giornata in direzione dei laghi. Poco dopo le 16 uno scontro è avvenuto a in direzione Sud poco prima dell’uscita di Solbiate Olona, anche in quel caso coinvolte tre persone di cui due trasportate in codice giallo negli ospedali di Varese e Gallarate