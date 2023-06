Jacques Villeneuve papà per la sesta volta: è nata Olivia

Sesto figlio per Jacques Villeneuve e la compagna Giulia: lo scorso 26 maggio nella clinica Sant’Anna di Lugano è nata Olivia.

Dopo Jules, Joakim, Benjamin, Henri e Gilles – in memoria del padre, nato nel gennaio 2022 -, l’ex pilota è diventato papà per la sesta volta, ma per la prima di una bambina.

La famiglia Villeneuve risiede stabilmente in provincia di Varese, a Somma Lombardo, ed è molto legata al territorio del Varesotto.

Questo il tenero messaggio che ha scritto Jacques dopo la nascita della piccola Olivia:

Il 26 maggio la piccola principessa Olivia si è unita alla nostra pazza tribù. Sarà amata e protetta dai suoi 5 fratelli: Jules, Joakim, Benjamin, Henri, and Gilles.

Grazie al mio amore Giulia. Sei la più incredibile madre e compagna. Splendi come il sole. Siamo fortunati di avere la tua compassione, amore e forza.

Abbiamo una bambina