La riforma del condominio: due giornate a Malpensafiere

Si terrà a MalpensaFiere il 9 e 10 giugno l’evento dedicato agli Amministratori di Condominio organizzato in collaborazione con il Gruppo Anaci Giovani della sede provinciale di Varese con il patrocinio di ANACI Lombardia e la collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio. Saranno due giornate di aggiornamento sulle modifiche alla disciplina condominiale al decennale della riforma, entrata in vigore con la legge 220/2012 a partire proprio dal giugno 2013. Ma non solo. L’aggiornamento riguarderà anche il molto accaduto successivamente al giugno 2013, ovvero le modifiche introdotte al Codice Civile dalla legislazione Covid-19 e dalla Riforma Cartabia. L’analisi di Riforma del Condominio non può che partire dall’esame degli articoli del codice civile e delle disposizioni di attuazione al codice civile, che rappresentano per l’amministratore il pane quotidiano, ovvero una normativa che ogni giorno viene applicata, studiata, interpretata.

Questo compito verrà sapientemente svolto dai relatori “SENIOR” affiancati da relatori “JUNIOR”. Gli uni con la loro esperienza e gli altri con il loro approccio moderno sapranno aggiornare, con modalità che sono state scelte per essere operative, riferendosi a quello che serve sapere per il lavoro di ogni giorno. Le modifiche legislative dalla Riforma in avanti hanno comportato moltissimi risvolti pratici, ed è qui che entrano in campo i GIOVANI ANACI, che avranno in particolare il compito di esporre i cambiamenti avvenuti nel mondo condominiale, ponendo l’attenzione sulle novità e sulle problematiche che arrivano quotidianamente sulle nostre scrivanie, esponendo con la freschezza e l’entusiasmo proprie dei giovani il loro punto di vista molto concreto e i loro bisogni di apprendimento.

L’evento per il suo interesse e la sua qualità ha attirato l’attenzione di altre categorie professionali.

L’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio ha concesso l’accreditamento, per cui verranno conferiti i crediti formativi anche agli avvocati che vorranno partecipare. “Sono certo che queste due giornate rimarranno un segno indelebile nella storia di Anaci ” è il commento del presidente provinciale Geom. Angelo Spadari.

Iscrizioni al link

Prenotazione servizi aggiuntivi Gruppo Giovani Anaci

Venerdì 9 giugno ore 9.30-13.00/15.00-19.00

Sabato 10 giugno ore 9.30-12.30

MalpensaFiere Via XI settembre, 16 – Busto Arsizio (VA)