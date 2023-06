Laboratorio di coccole e cura tra bambini e animali nel cortile del Comune a Besozzo

In continuità con i laboratori per bambini già organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca, sabato 10 giugno alle ore 15.30 e alle ore 17 presso il cortile del Palazzo Comunale, viene proposto un percorso didattico interattivo e gratuito “Animali simpatici… come conoscerli” rivolto a bambini (indicativamente dai 3 ai 10 anni) e alle famiglie.

I partecipanti potranno avvicinarsi ai piccoli animaletti come anatre, pavoncelle, conigli, tortore, furetti, cincillà, tutti da accarezzare e coccolare.

I bambini potranno anche nutrirli e scoprire tante curiosità sugli animaletti presenti (tutti docili, sani e innocui, assicurano i promotori) e imparare, attraverso il gioco, come accudirli, rispettarli ed amarli.

Numerosi studi pedagogici hanno rilevato quanto il rapporto animale-bambino sia carico di valenze affettive, formative e didattiche, pertanto questo laboratorio ha come principale obiettivo quello di avvicinare i bambini ai piccoli animali della fattoria, portando così benessere fisico e mentale. I bambini si divertiranno a conoscere animali che forse non hanno mai visto prima, instaurando con loro una preziosa relazione fonte di esperienze educative e con uno straordinario potere terapeutico.

L’evento si svolgerà sotto i portici ombreggiati del Cortile Comunale così che gli animaletti possano essere protetti sia dal sole che dal caldo oppure, in caso di maltempo, dalla pioggia.

In abbinamento all’evento sarà possibile prendere in prestito gratuitamente libri e racconti della biblioteca comunale dedicati agli animali.

Per questioni organizzative è necessaria la prenotazione scrivendo a bibliotecabesozzo@gmail.com, oppure 0332/970195-2-229 negli orari di apertura della biblioteca.

La durata del laboratorio sarà di circa 60 minuti e si svolgerà anche in caso di maltempo.