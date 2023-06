Macellaio a Lavena Ponte Tresa si ferisce con una lama: arriva l’elisoccorso

Un uomo si è ferito mentre era al lavoro nel primo pomeriggio di venerdì a Lavena Ponte Tresa. Il fatto è avvenuto in un supermercato in via Colombo, all’ingresso della cittadina di confine poco prima delle 15. Dalle prime informazioni il lavoratore, 21 anni, è un macellaio al lavoro durante il porzionamento di un taglio di carne che si è ferito con la lama di un coltello molto affilato.

A dare l’allarme i colleghi di lavoro che hanno chiamato il 118. Soreu Laghi, la centrale operativa ha inviato sul posto un elicottero sanitario, oltre a un’ambulanza.

Sul luogo dell’infortunio ha operato anche l’unità operativa complessa “Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” di Ats Insubria, oltre ai carabinieri della stazione di Lavena Ponte Tresa e della Compagnia di Luino.

Il ferito è stato trattato in codice giallo, medicato sul posto e affidato alle cure dei mezzi di soccorso.