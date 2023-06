Patrini, ora si fa sul serio: a Malnate arriva la Fortitudo Bologna

Il pareggio senza punti di Roma ha frenato i Patrini Malnate ma non ha scalfito la loro leadership nella classifica del campionato Aibxc. Dopo due settimane i malnatesi torneranno in campo al “Gurian Field” per una sfida di alta classifica. Sul diamante di Malnate sarà infatti ospite la Fortitudo Bologna, seconda in classifica e campioni in carica. I bolognesi sono in gran forma e arrivano dal largo successo – 9-0 – in casa dei Thunder’s Five Milano.

Ci sono quindi tutti gli ingredienti perché sabato 3 giugno (ore 14.00) vada in scena una gara di alto livello con in palio un risultato dal doppio valore.