Picchia moglie e figlio e devasta la casa, marito violento arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato un 59enne di origini rumene, denunciato dalla moglie e dal figlio di quest’ultima, poiché responsabile da tempo di atti di violenza fisica e psicologica nei loro confronti.

Intervenuti su richiesta delle vittime che avevano chiamato il “112” per chiedere aiuto, i militari della Tenenza cittadina hanno accertato che l’uomo, dopo aver danneggiato arredi e suppellettili, aveva infierito brutalmente contro la moglie 58enne, procurandole delle lesioni, nonché colpito e minacciato di morte anche il figlio 31enne di quest’ultima, intervenuto a difesa della madre.

In evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’uso smodato di alcolici, l’uomo non ha esitato a scagliarsi con violenza anche contro i Carabinieri, cercando di colpirli con calci e pugni, costringendoli a bloccarlo e porlo in sicurezza.

Soccorsi e medicati da personale sanitario del “118”, una volta in Caserma le vittime hanno raccontato che gli episodi di violenza si ripetevano ormai da tempo, sebbene non si erano mai decisi a denunciarli prima.

Tratto quindi in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Monza il soggetto è stato associato alla Casa Circondariale di Monza dove, nella giornata seguente, il Giudice ha provveduto a convalidare l’arresto.