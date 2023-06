Storia, ambiente e balneabilità: mercoledì 14 giugno a Gavirate protagonista il lago di Varese

“Lago di Varese: storia, cultura, ambiente e balneabilità” è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 14 giugno all’hotel Sunset di via al Lido 7 a Gavirate.

L’Associazione Gavirate tra Parco e Lago ha invitato rappresentanti delle istituzioni, politici ed esponenti delle associazioni di categoria per fare il punto sul percorso di risanamento del bacino lacustre e le sue potenzialità future.

« Ancora una volta è stato scelto il nostro lago quale sede per le prossime gare di canottaggio e la nostra bella Gavirate in questi giorni è invasa da giovani atleti, questo ci deve rendere orgogliosi e contenti – si legge nel comunicato a firma della giunta esecutiva dell’associazione – Il Convegno ha l’obiettivo di condividere il percorso avviato negli anni scorsi e contribuire con le proprie capacità e proposte ha raggiungere il principale obiettivo: far ritornare fruibile il nostro lago.

L’obiettivo primario della AQST è sicuramente la salvaguardia e il risanamento del Lago di Varese, per il quale la Regione ha stanziato oltre 5 milioni di Euro per la bonifica delle sue acque.

L’aspetto, se pur prioritario, di risanamento delle acque non e’ l’unico che può dare slancio e rivitalizzare l’economia del territorio.

Il Convegno sarà infatti l’occasione di presentare e poter riflettere assieme su altri aspetti legati al lago: la cultura, la storia e come rendere fruibile con innovativi servizi le sponde del lago di Varese. Vorremmo contribuire mettendo a confronto idee, progetti e una visione ampia ed in grado di valorizzare e collegare al lago le altre potenzialità del territorio.

Siamo convinti che il buon lavoro avviato non possa essere lasciato solo nelle mani degli Enti Pubblici Regionali ma tutti noi, Amministrazioni Locali, Associazioni, Impese e semplici cittadini, dovremmo sentirci parte integrante e attiva nel sostenere attivamente questo importante percorso».

il Convegno, spiegano gli organizzatori, sarà diviso in fasi diverse ma univoche: il punto della balneabilità con l’intervento del dottor Daniele Magni Dirigente della Regione che coordina l’Aqst che illustrerà lo stato dell’arte; un secondo momento con alcune riflessioni su Storia, Cultura ed Ambiente con gli interventi di qualificati esperti; un terzo momento, con la relazione dell’Arch. K. Accossato che presenterà gli elaborati predisposti dal team di progettazione del Politecnico di Milano. Un ulteriore momento con le riflessioni dei rappresentanti del mondo delle imprese e delle Associazioni. Per ultimo, non certo per l’importanza, potremo contare sul contributo di diversi Consiglieri Regionali.