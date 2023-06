Tenta lo scippo ma la vittima reagisce insieme all’amica e ai passanti, giovane in manette a Legnano

Lo scippatore ha fatto male i suoi calcoli: adocchiata la preda si è trovato circondato da decine di persone che non lo hanno fatto scappare. È successo questa mattina, venerdì, attorno alle 11 in via San Domenico a Legnano, una piccola strada che però è molto frequentata nell’omonima contrada.

Il giovane ha visto una signora che era in compagnia di un’amica, si è avvicinato in bicicletta e ha tentato lo strappo della borsa non immaginando che la donna era ben più coriacea di quanto si aspettasse ed era spalleggiata dall’amica che non si è tirata indietro.

Al momento dello “strappo” ha incontrato la resistenza della signora che si è stretta la borsa al petto e si è fatta trascinare per qualche metro mentre l’amica lo ha spintonato fino a farlo cadere dalla bici. Il trambusto, inoltre, ha attivato i clienti di un paio di locali della zona che erano intenti a consumare la colazione.

Il ladro è scappato all’interno di una corte senza vie d’uscita e improvvisamente si è trovato diversi cittadini che lo hanno preso e fatto sedere un muretto mentre carabinieri e polizia si portavano sul posto in pochi minuti. Sul posto anche un’ambulanza che ha prestato le prime cure alla signora vittima del tentato borseggio. Pare che la donna abbia anche reagito con rabbia contro il ragazzo tirandogli un pugno.

Alla fine il giovane ladro è stato portato in commissariato mentre la donna se l’è cavata con qualche escoriazione.