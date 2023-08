A Cassano già giù i primi cinque alberi in piazza 25 aprile

Le moto seghe hanno iniziato a lavorare al mattino, esco, e alla pausa pranzo mezzogiorno in piazza 25 aprile a Cassano Magnago i lavori di abbattimento delle piante indicate come pericolanti sono già a buon punto: sono già scomparse le chiome dei primi cinque tigli indicati dall’amministrazione comunale che ha deciso il provvedimento due settimane fa, dopo le valutazioni dell’agronomo in seguito ai danni riportati nelle tempeste di luglio che hanno fatto alzare la guardia anche a Cassano.

Galleria fotografica L’abbattimento dei tigli di piazza 25 aprile a Cassano 4 di 12

Nell’arco della giornata dovrebbe procedere poi completare il lavoro sui primi cinque alberi.

In totale sono undici gli alberi che erano stati indicati come rischio, tutti nel filare di sinistra entrando in piazza secondo il senso di percorrenza per i veicoli.