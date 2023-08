Alle cascate di Ferrera in cerca di refrigerio dall’ondata di calore

Un piccolo angolo di paradiso, un’oasi di frescura in questa calda seconda metà di agosto per chi è in cerca di refrigerio. Le cascate Fermona di Ferrera ora si possono anche raggiungere in sicurezza grazie ai lavori svolti nell’ultimo anno e mezzo per rimettere a posto il percorso per arrivarci.

Galleria fotografica Le cascate Fermona di Ferrera 4 di 8

Il percorso è stato inaugurato il 10 luglio e da allora i visitatori non sono mai mancati. Nelle foto inviateci da Marzia Malesani, infatti, si può notare quanti abbiano scelto proprio oggi di farci un salto e un bagno rigenerante.

Il consiglio, come sempre in questi casi, è quello di rispettare un luogo che è un piccolo scrigno di natura e di bellezza lasciandolo così come lo si è trovato.