La natura tra Druidi e Longobardi al Parco Archeologico di Castelseprio

Per l’occasione i personaggi dell’avventura saranno presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda

Sabato 9 settembre l’appuntamento è al Parco Archeologico di Castelseprio per giocare con LibroGame Live “La prova del Druido”. Per l’occasione i personaggi dell’avventura saranno presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda. Età consigliata per gli esploratori del bosco 9+ anni.

Ma non finisce qui, vi aspettano altre fantastiche attività:

– laboratorio didattico a cura delle Guardie Ecologiche Volontare dei PLIS Insubria Olona;

– alle h. 17.00 visita guidata straordinaria agli scavi archeologici a cura di Archeologistics (prenotazione in loco)

Non perdertevi questa fantastica avventura!

PARTECIPAZIONE GRATUITA

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Green it up!” sostenuto da Istituto Oikos Onlus e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed è gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale.

Cos’è un librogame live?

Il #librogame è una storia interattiva in cui voi diventate, oltre che lettori, anche i protagonisti del racconto. Ogni vostra azione infatti determina lo svolgimento della storia, per questo motivo ogni storia sarà unica!

La grande novità di LibroGame Live è che si gioca in un ambiente reale! Questo significa che dietro ad un albero potrebbe trovarsi una sfida e dopo la curva potrebbe nascondersi un tesoro. Il vostro compito, quindi, è quello di scoprire i segreti che sono celati nella natura e completare la storia.

Allora, siete pronti esploratori del bosco? Scopri di più sul sito www.librogamelive.it

Cosa portare con te?

– smartphone con batteria carica (consigliamo di scaricare il librogame già da casa al seguente link https://www.librogamelive.it/sentiero/la-prova-del-druido/)

– abbigliamento comodo

– tanto coraggio per immergerti in questa nuova esperienza

– voglia di scoprire la natura del Parco RTO e il patrimonio archeologico di Castelseprio