Lavori quinta corsia, chiuso per una notte l’allacciamento della A8 verso Lainate

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, dalle 21:00 di giovedì 31 agosto alle 5:00 di venerdì 1 settembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi proviene da Como ed è diretto verso Lainate.

In alternativa, chi proviene da Como, dopo essere stato deviato obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, potrà uscire allo svincolo di Legnano, per poi rientrare dalla stesso in direzione di Milano.