Okeke completa la Openjobmetis: il pivot in prestito per due anni

È servito più tempo del previsto, ma alla fine l’accordo tra Milano e Varese si è concretizzato: Leonardo Okeke, 20 anni, è un nuovo giocatore della Openjobmetis anche se per vederlo in campo ci vorrà qualche mese. Per questo motivo il prestito del lungo nato a Monza da genitori nigeriani, avrà respiro biennale.

Okeke è infatti alle prese con un infortunio tanto grave quanto inconsueto: nell’aprile scorso, nel corso del match tra Badalona (la sua squadra) e Girona, ha infatti riportato la lussazione dell’anca destra con frattura dell’acetabolo e la rottura completa del muscolo piramidale (che insiste proprio sull’anca). Un infortunio praticamente inedito su un campo da basket e più simile ad alcune casistiche che si riscontrano in occasione di incidenti stradali.

Per questo motivo Okeke, acquistato da Milano dopo essere passato da Borgomanero al Derthona, è da allora fermo con prospettive difficili da inquadrare. Varese e Luis Scola, che lo segue da quando era proprio al College novarese, hanno scelto di provarci confidando nel rientro in campo nella parte finale del campionato e – soprattutto – per l’anno venturo. Di questa operazione avevamo parlato in QUESTO articolo, quando il prestito era in via di definizione.

La mossa è interessante: Leonardo Okeke (fratello di David, visto in A a Torino e poi fermato per ragioni cardiache: oggi gioca in Islanda) era considerato uno dei principali prospetti italiani nel ruolo di pivot in chiave futura. A Casale Monferrato, dove era stato prestato dal Derthona, fece segnare 9,5 punti e 7,7 rimbalzi in A2 a 18 anni. Pozzecco lo volle in Nazionale maggiore e un anno fa lo fece esordire contro la Slovenia di Doncic (la partita in cui Woldetensae rubò palla all’asso di Dallas) segnando 7 punti.

Milano allora, dopo averlo preso, lo mandò in Spagna prestandolo al Badalona con cui alternò partite in Liga ACB e match con il CB Prat, “farm team” dei catalani nella categoria inferiore (LEB Silver). In questo torneo Okeke si fece notare con medie notevoli per l’età (13.3 punti, 8.5 rimbalzi e 1.3 stoppate) fino a quel maledetto Badalona-Girona nel quale ha riportato il grave infortunio. Ora la ripartenza da Varese, dove il pivot ha svolto le prime visite mediche nelle stesse ore dei nuovi giocatori a disposizione di Tom Bialaszewski.

«Siamo estremamente contenti di questo accordo, che porta a Varese uno dei giovani più interessanti nel panorama italiano – spiega Matteo Jemoli sul fronte biancorosso – Siamo sicuri che una volta completato il percorso di recupero, Leonardo sarà una aggiunta importante per la nostra squadra». Ora il lavoro principale toccherà allo staff medico, per recuperare un talento che potrebbe fare molto comodo in futuro.