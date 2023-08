Tragedia ferroviaria a Torino, cinque operai travolti e uccisi da un treno

Cinque persone, tutti operai di un’azienda di Borgo Vercelli, sono state travolte e uccise da un treno mentre stavano lavorando su un cantiere della linea ferroviaria Torino-Milano.

L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 nei pressi della stazione di Brandizzo, comune che si trova in provincia di Torino ed è situato tra Settimo Torinese e Chivasso, sull’autostrada A4.

I cinque operai della ditta Sigifer facevano parte di una squadra di sette uomini – gli altri due sono illesi e trasportati in ospedale per accertamenti – che stava per iniziare la sostituzione di alcune rotaie. Si trovavano sul binario 1 della linea quando sono stati travolti e uccisi sul colpo dal convoglio. L’agenzia Ansa ha diffuso i loro nomi: il più giovane, 22 anni, è Kevin Laganà; gli altri sono Michael Zanera (34 anni), Giuseppe Sorvillo (43), Giuseppe Aversa (49) e Saverio Giuseppe Lombardo (52), tutti residenti in Piemonte.

Sull’accaduto indaga la Procura di Ivrea che dovrà stabilire il motivo per cui il treno è giunto in un punto dove era aperto un cantiere. Il macchinista del convoglio dovrebbe essere interrogato già nel corso della giornata di giovedì.