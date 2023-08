Violenta grandinata si abbatte sul Locarnese: persone con traumi, auto e case danneggiate

Una violenta grandinata ha colpito la regione del Locarnese in Canton Ticino nella serata di venerdì 25 agosto. I chicchi di grandine, in alcuni casi delle dimensioni di una albicocca (foto), hanno provocato danni alle vetture, alle persone e ad alcuni edifici. Particolarmente colpite le zone di Locarno e Losone dove i chicchi di dimensioni importanti hanno danneggiato diverse auto e qualche edificio.

A Locarno alcune persone che si trovavano alla Rotonda hanno dovuto ricorrere ai sanitari del Salva (Servizio ambulanza Locarnese e valli) a causa di traumi causati dai chicchi di grandine che li avevano colpiti. Sono stati visitati sul posto, ma per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Losone i chicchi di grandine si sono abbattuti sui lucernari del tetto delle scuole comunali, mentre, oltre che a Locarno, automobili sono state danneggiate anche ad Ascona, Minusio e Tenero.

Per la giornata di sabato è attesa una seconda ondata di maltempo che potrebbe colpire anche il Varesotto. Il Centro Geofisico Prealpino per sabato, domenica e lunedì, annuncia «una perturbazione atlantica, alimentata da un vortice depressionario sulle Isole Britanniche. Il contrasto termico con l’aria calda e afosa presente sulla pianura padana potrà alimentare forti temporali che attraverseranno il Nord Italia tra sabato sera e lunedì, con brusco calo delle temperature da domenica».