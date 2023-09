A Olgiate Olona si prepara la seconda edizione della 7mber Fest con i ragazzi della Cooperativa

A Olgiate Olona sta per tornare la 7mber fest, seconda edizione della festa all’insegna dell’integrazione e della socializzazione, organizzata dalla Cooperativa Progetto Promozione Lavoro in collaborazione con il Comune di Olgiate Olona.

L’appuntamento è per domenica 17 settembre a partire dalle 9 nella sede della Cooperativa, in via don Minzoni 33.

«E’ una festa rivolta a grandi e piccini per sottolineare ancora una volta l’integrazione e la socializzazione che oramai da anni si impegna a promuovere la Cooperativa – spiegano gli organizzatori – Sarà anche l’occasione per conoscere la Cooperativa, con una giornata a porte aperte e la possibilità di vedere i manufatti dei ragazzi che la frequentano e l’ambiente dove passano gran parte delle loro giornate insieme ai loro educatori e ai volontari. Per l’occasione verrà esposto per la prima volta al pubblico il frutto del lavoro sinora svolto, in particolare nell’ambito del progetto An(D)ando (nella foto), finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso il Bando Interventi Sociali 2022. Un progetto a cui hanno partecipato anche il Cdd di Besozzo (Fondazione Renato Piatti Onlus), il Cdd di Gallarate (Solidarietà e Servizi), Casa di Marina di Cardano al Campo, Arca 88 di Olgiate Comasco e i volontari del Bastone odv. Un trekking urbano e non solo, che ha dato la possibilità di visitare luoghi, scoprire e incontrare persone rafforzando legami. Gli stessi “passi” si sono poi trasformati in opere e manufatti fruibili durante la giornata».

Il programma della festa è ricco di iniziative e a partire dal mattino ci saranno giochi, gonfiabili, giro con pony, aperitivo, pranzo e musica popolare in chiave folk-rock con la Balcon Band.

Qui la locandina con il programma dettagliato della giornata