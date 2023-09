A Tradate l’opposizione chiede uno spazio pubblico dedicato a Sandro Pertini

I gruppi di opposizione in Consiglio comunale a Tradate hanno presentato una mozione in cui si chiede l’intitolazione di uno spazio pubblico in città all’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

La mozione, che porta la firma dei consiglieri comunali Laura Cavalotti e Ermanna Ferrario di “Partecipare sempre”, di Mauro Prestinoni e Marco Viscardi del Partito democratico e di Alfio Plebani di Innovazione civica, nasce dalla constazione che – ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto Comunale – “è compito dell’Amministrazione comunale ricordare le persone che hanno partecipato alla storia dell’Italia, per farle conoscere alla propria comunità e, in particolare, alle nuove generazioni”.

«Riteniamo che il Presidente Sandro Pertini meriti di essere ricordato in uno spazio pubblico a lui dedicato – spiegano i promotori della mozione -per l’impronta che ha lasciato nella nostra storia con impegno e integrità personali, esempio, valori, attenzione e fiducia nei giovani, dedizione alle istituzioni e al bene comune come come politico, giornalista, partigiano, padre costituente e 7° Presidente della Repubblica».

La mozione, se approvata, impegnerà il sindaco e la Giunta ad intitolare all’ex Presidente una via, una piazza o un parco a discrezione dell’Amministrazione comunale, promuovendone la conoscenza storica nelle attività scolastiche.