Al parco Alto Milanese la “Sagra della patata”

La “Sagra della patata” alla Cascinetta nel cuore del Parco Alto Milanese (in via Olindo Guerrini 40 ingresso di Busto Arsizio). L’appuntamento è per domenica 17 settembre. L’evento è organizzato dalla Bottega Agricola.

L’appuntamento è dalle 12 in poi. Per l’occasione saranno proposti anche gli gnocchi alle patate e altre specialità culinarie. Per i più piccoli ci saranno i gonfiabili.