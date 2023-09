Auto in fiamme a Sesto Calende: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Sesto Calende in via Idroscalo alle 13.30 di oggi giovedì 21 settembre. Gli operatori sono intervenuti per una vettura ferma in sosta che, per cause che dovranno essere chiarite, è stata avvolta dalle fiamme.

I vigili sono intervenuti con un’autopompa e spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.