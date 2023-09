Autolinee Varesine: “Costretti a chiudere l’Infopoint di piazza Monte Grappa”

Da domenica 24 settembre l’infopoint di Autolinee Varesine sito nella centrale piazza Monte Grappa di Varese non è più in funzione. A spiegare la situazione è la stessa società di trasporti con un comunicato stampa.

«Dal novembre 2017 ad oggi – si legge nella nota -, l’Infopoint di Autolinee Varesine all’angolo tra piazza Monte Grappa e corso Moro non ha rappresentato semplicemente un punto informativo e di vendita del trasporto pubblico locale: più in generale, la vecchia edicola è stata a tutti gli effetti un presidio contro il degrado di un’area – quella sotto i portici – condizionata dalla chiusura di tante attività commerciali e, per troppo tempo, anche da un ponteggio sullo stabile sovrastante, che rendeva ancora meno invitante il passaggio dei pedoni».

«Purtroppo, però – prosegue il comunicato -, l’avventura di tale Infopoint si è esaurita in questi giorni e già da ieri lo stesso non è più operativo. Nonostante il forte impegno tanto dell’azienda quanto del Comune di Varese, con i due soggetti che per mesi hanno cercato soluzioni di ogni tipo, il proprietario dell’immobile ne ha preteso la definitiva restituzione. Laddove si dava un servizio all’utenza e alla città, contribuendo anche al decoro e all’ordine pubblico (diverse volte le telecamere dell’Infopoint sono state visionate dalle forze di polizia per ricostruire svariate situazioni), si torna purtroppo a ciò che c’era prima: una struttura abbandonata a se stessa, come accade tristemente con le vetrine dello stesso portico».

«Autolinee Varesine – conclude il comunicato – esprime dunque il proprio profondo rammarico per una scelta a tutti gli effetti incomprensibile, che probabilmente nessuno in città riuscirà a comprendere. D’altronde, non potevamo fare diversamente: abbiamo dovuto riconsegnare le chiavi della struttura al legittimo proprietario».