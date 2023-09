Bellezza e impegno civico diffusi nella Passeggiata poetica dei bambini a Cazzago Brabbia

Il maestro e poeta Carlo Marconi a Cazzago Brabbia martedì 26 settembre per una Passeggiata poetica tra lago, vicoli e cortili proposta dalla scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo. La declamazione itinerante di alcuni versi tratti dal suo libro “Poesie del camminare” ha coinvolto bambini, insegnanti e residenti in un pomeriggio di bellezza diffusa baciato dal sole.

Livornese di origine, Marconi ha condiviso con al scolaresca e con i residenti che si sono lasciati coinvolgere dall’allegro corteo poesie dedicate alla Costituzione, alla legalità, ai diritti, all’integrazione e, non meno importante, al camminare inteso come muovere passi “ma anche come crescita dei bambini e riflessione sul tempo che passa”, hanno spiegato le insegnanti.

«Noi che come scuola abbracciamo l’Outdoor Education e ci ispiriamo al Reggio Children Approach facendo della pedagogia attiva un nostro cardine, accogliamo con estremo interesse questo cammino, inteso come muoversi anche con lo sguardo, esplorare, ma anche sostare e guardare le tracce che si sono lasciate e ci dicono chi siamo – ha detto Marzia Giorgetti, coordinatrice di plesso – Camminare quindi come azione dell’andate ma anche del fermarsi, del voltarsi indietro. Un camminare spensierato di bambini e di noi adulti che li accompagnano per uno sguardo più consapevole verso il futuro».

Durante l’evento, organizzato con la libreria Potere ai bambini di Varese, gli alunni della scuola emozionati hanno chiacchierato con il maestro e poeta Carlo Marconi, gli hanno posto tante domande e anche chiesto qualche autografo, per poi dedicargli allegri una loro poesia