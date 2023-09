Blitz nei boschi di Uboldo e Origgio: arrestati due spacciatori, su un 40enne pendeva un mandato di cattura

Durante i consueti servizi di controllo delle aree boschive, teatro del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato un uomo sul quale pendeva un ordine di carcerazione.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 6 settembre, i carabinieri della compagnia di Saronno e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” hanno battuto le aree boschive tra il comune di Uboldo e Origgio, poiché nei giorni scorsi erano state notate in quelle località, persone dall’atteggiamento inequivocabilmente dedito alla compravendita di sostanze stupefacenti.

Durante la perlustrazione un gruppo di uomini di origini nordafricane, alla vista dei militari aveva iniziato a darsi a una precipitosa fuga all’interno del bosco ma, il dispositivo messo in atto dai militari, ha consentito di fermare due dei quattro fuggitivi. I due, cittadini marocchini rispettivamente 40enne e 30 enne entrambi privi di documenti e irregolari sul territorio nazionale, sono stati condotti presso gli uffici della compagnia di Saronno.

Al termine delle procedure di fotosegnalamento e identificazione in capo al 40 enne risultava ricercato poiché pendente un provvedimento di arresto della Procura della Repubblica di Milano dovendo scontare la pena di un anno e 4 mesi di carcere essendo stato giudicato colpevole di plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 30 enne invece è stato denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e allo stesso è stata sequestrata la somma di circa 400 euro in contanti ritenuta provento dell’attività illecita.