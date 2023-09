“Cairate in Blu“, una giornata al monastero per contrastare l’autismo

L’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cairate, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, organizzano una nuova edizione dell’evento Cairate in Blu. Il Comune di Cairate si tinge ancora di blu, perché blu è il colore simbolico dell’autismo. Il blu vuole rappresentare la speranza, la calma e la razionalità, la sicurezza e, soprattutto, il bisogno di conoscenza. È tuttora necessario, infatti, sensibilizzare su questo tema per darne una maggiore conoscenza.

L’evento Cairate in Blu si svolgerà sabato 14 ottobre 2023, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso il parco del Monastero di Cairate, in via Monastero 2. Sarà un pomeriggio di festa, con giochi, sport e laboratori inclusivi, che divertiranno, stimoleranno la creatività, e permetteranno a tutti di imparare a guardare il mondo da una prospettiva diversa. La partecipazione all’evento è gratuita. Per maggiori informazioni è possibile: – Telefonare al numero 0331-362201 interno 7 – Scrivere una mail a socialmedia.comunicazione@comune.cairate.va.it Seguiranno aggiornamenti sull’evento sia sui canali social istituzionali del Comune di Cairate, sia tramite Cairate per il Sociale, account social che mette in evidenza le iniziative dedicate ai temi del sociale da parte del Comune di Cairate.