Colombo nero per la sconfitta della Pro Patria: “Abbiamo sùbito subito due gol facilissimi”

COLOMBO 1: «Sono incazzatissimo: nei primi minuti della partita abbiamo concesso due gol facilissimi, non possiamo approcciare una partita così, c’è poco altro da dire. Una partita senza idee? Per me sono mancate aggressività e voglia di non prendere gol. Dal punto di vista tecnico abbiamo anche provato a giocare, qualcosa è venuta bene. Prima della partita avevo chiesto intensità ed è proprio quello che è mancato».

COLOMBO 2: «Il campo oggi ci dice che dobbiamo lavorare tantissimo, sia sulla tecnica, sia sulla testa. Turn over? Nelle tre partite settimanali volevo gestire le forze e recuperare Bertoni, che per noi è importante e penso che abbia fatto una buona prova. Oggi però è mancata la squadra, e quando manca le partite le perdi tutte. Io come allenatore mi prendo le mie responsabilità, fra 4 giorni abbiamo un’altra partita e dobbiamo migliorare tantissimo».

BERTONI 1: «È un risultato pesante, che ci deve far male. Dobbiamo rimetterci subito al lavoro e analizzare i nostri errori per correggerli e poter fare domenica una prestazione diversa».

BERTONI 2: «Le mie condizioni fisiche dopo lo stop? Ho ripreso a lavorare, devo riprendere la condizione e ci vuole ancora qualche però sto lavorando, ed è questa la cosa importante».

BERTONI 3: «Non è mancato l’impegno, perché quello questa squadra ce lo mette sempre, ma non siamo riusciti a fare le cose che avevamo preparato. Il campionato è appena iniziato e la squadra è giovane e deve anche sbagliare per poter imparare dagli errori. Ma deve farlo con un’altra cattiveria e un altro approccio: e questa squadra ha la capacità di rialzarsi».