Sotto la pioggia una spenta Pro Patria: l’AlbinoLeffe fa a pezzi i tigrotti

Crolla la Pro Patria sotto la pioggia di Zanica e i colpi di Zoma. Nel primo turno infrasettimanale della stagione di mercoledì 20 settembre l’AlbinoLeffe travolge per 3 a 1 i tigrotti di Busto Arsizio, mettendosi in tasca la prima vittoria in campionato alla quarta giornata di campionato. (foto Roberta Corradin)

All’AlbinoLeffe Stadium, inaugurato proprio dalla Pro Patria due stagioni fa, il risultato della gara non è mai stato in discussione: al 22′ del primo tempo, infatti, gli orobici di Lopez governano il match già per 2 a 0, praticamente in gol ad ogni incursione verso la porta bianco-blu difesa da Mangano, all’esordio stagionale dopo le prime tre gare disputate da Rovida.

I gol dell’AlbinoLeffe portano i nomi di Milesi (a rete su calcio d’angolo), Zanini (inserimento e tiro al volo al 61′ per il 3 a o) e soprattutto di Zoma, autore della stocca in area del vantaggio, del traversone in occasione del tris e di “mille e una” scorribande nelle praterie bustocche.

Per la Pro Patria la reazione d’orgoglio è durata appena una ventina di minuti: dal gol del 2 a 0 fino all’intervallo (palo centrato da Bertoni e tiro sopra l’incrocio di Citterio). Tuttavia il gol della bandiera arriva solo nel recupero (92′) con Castelli, che, come l’anno scorso non poteva non timbrare il più classico, per quanto inutile, dei gol dell’ex.

Con la seconda sconfitta in quattro partite (7 gol subiti, nessun clean sheet) la Pro Patria rimane ferma a 4 punti si fa così agganciare in classifica proprio dalla squadra del bergamasco, in attesa che il turno venga completato con le gare delle 20:30. Domenica a Busto arriva la Triestina, contro l’Alabarda la squadra di Colombo adesso è già chiamata a vincere per evitare di aprire ulteriormente le crepe di questo inizio di campionato, finora a intermittenza.

LE PAROLE DI COLOMBO E BERTONI DAGLI SPOGLIATOI

RIVIVI LA DIRETTA DELLA PARTITA:

ALBINOLEFFE-PRO PATRIA 3-1 (2-0)

Reti: 7′ Zoma (A), 21′ Milesi (A), 15′ st Zanini (A), 47′ st Castelli (P)

Albinoleffe (3-5-2): Marietta; Milesi, Marchetti, Borghini; Gusu, Doumbia, Genevier (28’st Brentan), Zanini (34′ st Muzio), Piccoli (17′ st Saltarelli); Arrighini (28′ st Longo), Zoma (28′ st Carletti). A disposizione: Pratelli, Moleri, Toccafondi, Angeloni, Munari, Allieri, Gatti, Agostinelli. Allenatore: Lopez.

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Vaghi, Minelli, Moretti; Renault (33′ st Piran), Nicco (17′ st Mallamo), Bertoni (28′ st Stanzani), Citterio (28′ st Ferri), Ndrecka; Pitou (17′ st Castelli), Parker. A disposizione: Rovida, Saporetti, Bashi, Marano, Fietta, Lombardoni, Caluschi, Somma, Zanaboni. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Vaghi (P), Zoma (A), Marietta (A)

Arbitro: Gasperotti di Rovereto

Collaboratori: Jorgji di Albano Laziale e Lauri di Gubbio

IV Ufficiale: Menozzi di Treviso.