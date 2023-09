Contro il degrado a Gallarate più collaborazione tra Comune e commercianti

Contro il degrado a Gallarate collaborazione più stretta tra commercianti e amministrazione, che passa anche da una chat Whatsapp dedicata: è questa la promessa dell’assessore alle attività economiche Rocco Longobardi, concretizzata già in un primo incontro tenutosi a Palazzo Borghi, condiviso con il sindaco Andrea Cassani.

Al tavolo l’amministrazione, la Polizia Locale con il comandante Aurelio Giannini e il vice Gianluca Risi, Ascom con il direttore Gianfranco Ferrario e Milena Betto, il Naga con Daniela Cassol e i referenti di zona del DUC per un confronto sulle tematiche riguardanti la Sicurezza

«Nei prossimi mesi prenderanno vita diversi progetti che serviranno per dare un restyling alla nostra città, dal Palazzo Minoletti, alle illuminazioni decorative, ad una parte di Green, alle segnalazioni dei parcheggi, al monitoraggio del centro storico fino ad arrivare alla nuova sede del DUC» dice Longobardi. «Ho richiesto questo incontro perché trovo sia corretto instaurare un forte rapporto di collaborazione con le varie attività, anche considerando gli ultimi avvenimenti accaduti in città», episodi di inciviltà, piccoli vandalismi, comportamenti – diciamo così – sopra le righe.

«Dobbiamo creare una rete tra le attività e la sicurezza. Il comandante Giannini e il vice Risi hanno spiegato nel dettaglio come vengono eseguiti gli interventi. I referenti di via hanno partecipato attivamente mettendo in evidenza diverse situazioni che accadono nelle proprie vie, altri hanno fatto proposte interessanti che verranno tenute in considerazione. L’incontro si è concluso con l’aria di una rinnovata sintonia con le nostre attività le quali condividono l’idea che se ci sono delle problematiche si devono affrontare in sinergia per il bene della città».