Da Parabiago parte una Coppa Bernocchi grandi firme

Si “scaldano” i pedali per la 104esima edizione della Coppa Bernocchi, organizzata dalla U.S. Legnanese. La corsa che da oltre un secolo anni porta a Legnano i grandi del ciclismo prenderà il via lunedì 2 ottobre, per la prima volta da Parabiago, per rendere omaggio al centenario della vittoria di Libero Ferrario: il corridore parabiaghese fu il primo italiano a vestire la maglia iridata dopo avere vinto in volata il 3° Campionato del mondo su strada nella categoria dilettanti.

ATTESE GRANDI STELLE DEL CICLISMO

La partenza è prevista alle 11 in piazza Maggiolini dove sono attesi nomi di caratura internazionale del ciclismo. Insieme al belga Wout Van Aert, già annunciato tra le stelle della Coppa Bernocchi, si sfideranno lungo il tracciato che attraversa l’Alto Milanese e la Valle Olona, grandi campioni come Mark Cavendish, velocista britannico oro mondiale 2011 che vanta 34 vittorie di tappa al Tour de France, Stefano Oldani, giovane ciclista di Busto Garolfo classe 1998, Insausti Izaguirre, basco, figlio d’arte, Thibaut Pinot, vincitore sul Col du Petit Ballon all’ultimo Tour de France, l’olandese Wilco Kelderman, e Giulio Ciccone, ultima maglia a pois al Tour de France 2023. Mancano ancora all’appello due squadre e altri nomi importanti potranno essere comunicati nei prossimi giorni.

Il percorso e le novità della seconda gara del trittico Lombardo (Agostoni Coppa Bernocchi e Tre Valli) sono stati presentati questa mattina, 13 settembre, in Comune a Legnano dal sindaco Lorenzo Radice, del presidente della US Legnanese 1913, Luca Roveda e del sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi.

LA PARTENZA DA PARABIAGO

È la prima volta che la partenza della Coppa Bernocchi esce dal confine territoriale del Comune di Legnano. L’occasione è appunto la celebrazione del Centenario della vittoria del primo campione mondiale italiano di ciclismo su strada, Libero Ferrario che nello stesso anno, ha vinto anche la Coppa Bernocchi. Un “Centenario” doppio per ricordare un campione nato e vissuto a Parabiago, ma amato da tutto il territorio: «E’ proprio vero che lo sport unisce ed educa a fare squadra – ha dichiarato Cucchi – Accogliere la nostra richiesta di spostare la partenza della Coppa Bernocchi 2023 in Parabiago in occasione del Centenario di Libero Ferrario, testimonia la passione di tutti per il ciclismo e il nostro territorio». «Un esempio concreto di come si può fare rete», ha aggiunto il collega Radice sottolineando anche l’opportunità di crescita e di sviluppo che una manifestazione come la Bernocchi può offrire. Una industria itinerante che impiega 1.500 persone e che può contare su 200 volontari, senza i quali – ha detto il presidente Roveda, ringraziandoli – l’organizzazione della gara sarebbe sicuramente più difficile.

IL PERCORSO

Il ritrovo delle squadre è previsto a Parabiago in P.zza Mercato, la presentazione avverrà in Piazza Maggiolini dalle ore 9.30 e successivo tratto a velocità controllata all’interno della città di Parabiago. La bandiera a scacchi sventolerà in P.zza Maggiolini alle ore 11.00 dove è prevista la partenza ufficiale.

Anche quest’anno, come ha confermato Gianni Dolce, vicepresidente della U.S. legnanese insieme a Roberto Taverna, sono stati confermati i traguardi volanti nei Comuni del Legnanesi, molto apprezzati dai corridori. Il primo sarà quello di Nerviano; confermati anche i passaggi con traguardo volante a San Vittore Olona e Cerro Maggiore. Si tornerà poi a Legnano per il passaggio su viale Toselli, direzione San Giorgio su Legnano per raggiungere l’ultimo traguardo volante.

Immancabile il tradizionale passaggio in Valle Olona dove si affronteranno il Piccolo Stelvio, lunghezza complessiva di 1.685 metri e dislivello di 120 metri con pendenza media del 7,1% (14% nei punti più ripidi) e si aggiudicherà il GPM sulla parte più dura della rampa ribatezzata “Caramamma”. Dopo 7 giri in valle (per un totale di circa 17 Km) si tornerà a Legnano, dove la gara tributerà la città organizzatrice con uno spettacolare passaggio per le vie del centro città prima di arrivare in viale Pietro Toselli con il Castello di Legnano a fare da sfondo all’arrivo dei Campioni.

LE VARIAZIONI ALLA VIABILITÀ

Il 2 ottobre, in occasione dello svolgimento della 104° Coppa Bernocchi – 47° GP Banco BPM, la viabilità di Parabiago e Legnano potrà subire delle variazioni, come da piano stabilito in collaborazione con le Forze dell’Ordine che è il seguente:

Dalle 6.00 alle 12.00: divieto di sosta, eccetto che per i veicoli al seguito della gara, in piazza Mercato e piazza Maggiolini a Parabiago.

Dalle 6.30 alle 12.00: divieto di circolazione veicolare in Via San Michele, Piazza Maggiolini e nelle vie di accesso a Piazza Mercato a Parabiago.

Dalle 10.00 blocco parziale del traffico e totale dalle 10.30 nel circuito velocità controllata Parabiago: Piazza Maggiolini, Via Sant’Ambrogio, Via Spagliardi, Piazza della Vittoria, Via Santa Maria (semaforo), Via Fratelli Rosselli, Via San Giuseppe e Via Sant’Ambrogio e Piazza Maggiolini.

Dalle 12.15 fino al passaggio della corsa: divieto di circolazione in viale Toselli, via S.M. del Carso a Legnano.

Dalle 13.00 fino al passaggio della corsa a Legnano: divieto di sosta al parcheggio di via Venegoni 51, via XX Settembre (da via Venegoni a via San Bernardino), via Battisti (da via Saronnese a via Canova), corso Sempione (da via Barlocco a viale Toselli), corso Sempione all’intersezione con via San Francesco d’Assisi Dalle 15 fino al passaggio della corsa: divieto di circolazione in via dell’Acquarella, via Rovellini, via Picasso, via Saronnese, via Battisti, via San Francesco d’Assisi, corso Sempione, viale Toselli, via S. M. del Carso, via XX Settembre, via Venegoni, piazza del Popolo, piazza Monumento, corso Italia, via Barlocco.

Si segnalano inoltre i divieti di sosta nelle seguenti vie di Legnano:

Piazza Primo Maggio a Legnano: a partire dalle ore 17:00 di domenica 2/10 fino alle 20:00 di lunedì 3/10 di un’area 20×10 metri transennata per i mezzi delle riprese televisive. Il resto della piazza Primo Maggio dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di lunedì 3/10.

IL RICORDO DI BEPPE SARONNI

Alla conferenza stampa era presente anche il campione, sempre di Parabiago, Beppe Saronni, due volte vincitore della Bernocchi: «Mio nonno era gregario di Libero Ferrario – ha raccontato -: allora era un mondo diverso, i ciclisti erano degli eroi. Il mondo è cambiato ma se non hai la voglia di soffrire e fare fatica il ciclismo non lo puoi fare neanche oggi: è cambiato tanto ma i principi sono sempre gli stessi».