Dal 28 settembre torna “MilanOltre ” con 60 spettacoli in città

Sessanta eventi, 10 prime nazionali e 20 appuntamenti dedicati alla generazioni giovanissime. Sarà questa la struttura di MilanOltre Festival che si svolgerà dal 28 settembre al 15 ottobre con eventi al teatro dell’Elfo Puccini, al PAC Padiglione d’arte contemporanea e in altri luoghi della città.

Alla presentazione del cartellone era presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso: « Questa manifestazione è giunta alla 37esima edizione. Ciò dimostra l’altissimo valore di una proposta qualitativa che attraversa gli anni migliorandosi e, soprattutto, riuscendo ad interpretare i gusti e le nuove tendenze stando al passo con i tempi. Il titolo ‘MilanOltre” lascia immaginare uno spazio temporale capace di allargarsi, così come solo un passo di danza riesce a fare riempendo il luogo dell’esibizione».

L’edizione 2023 si aprirà giovedì 28 settembre con la conferenza danzata “The body in revolt”

Per la prima volta il Festival MILANoLTRE ospita la compagnia olandese ICK Dans Amsterdam del duo Emio Greco e Pieter C. Scholten. Assieme a WE, the BREATH, in prima nazionale, e al riallestimento dello storico Rocco, il festival dedica alla compagnia un appuntamento speciale: The Body in Revolt. Una conferenza danzata che vede in scena giovani danzatori artisti, riuniti nel gruppo Vivaio guidato da Victor Callens storico collaboratore del duo Greco/Scholten nell’ambito delle attività del nuovo centro di produzione pugliese Porta d’Oriente.

The Body in Revolt è una pratica che si basa sul potere e sulla vulnerabilità del corpo intuitivo e che è stata raccontata all’interno di un saggio di Greco/Scholten a partire dalla figura archetipica del Don Chisciotte. I concetti chiave di questa pratica verranno illustrati durante una conferenza in forma di performance, in occasione della quale, i ballerini mostreranno frammenti del repertorio ICK, tra cui Blasphemy Rhapsody e WE, the BREATH, la prima parte di un progetto a lungo termine che dà significato ai concetti chiave ed esprime i tempi mutevoli e complessi in cui viviamo. Durante la discussione la direttrice dell’Accademia Suzan Tunca parteciperà in collegamento da Amsterdam per spiegare meglio la ricerca attorno alla documentazione della danza.