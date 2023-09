Una domenica in bici dal Monastero di Torba a Casa Macchi

Un appuntamento speciale quello per domenica 10 settembre che porta i partecipanti in due beni del Fai Fondo Ambiente Italiano: si parte in bicicletta dal Monastero di Torba per arrivare a Casa Macchi. Un itinerario immerso nella natura, che ci porterà i partecipanti alla scoperta dei dintorni del Monastero di Torba, attraversando il borgo rinascimentale di Castiglione Olona e raggiungendo Morazzone dove si trova Casa Macchi, Bene FAI recentemente aperto al pubblico. Situata nel centro storico del paese, si presenta come una signorile dimora ottocentesca, realizzata su un impianto risalente al XVII secolo e dotata di portico, torretta, corte e giardino, che costituisce un’intatta testimonianza di abitazione della borghesia lombarda a cavallo tra Otto e Novecento.

Possibilità di pranzo al sacco nel prato del Monastero o presso il ristorante interno. Possibilità di noleggio bici elettrica in loco, su prenotazione fino ad esaurimento. Ritrovo ore 10.30, rientro previsto ore 13.30.

Per iscrizioni è possibile far riferimento al sito ufficiale del Monastero di Torba, a questo link.