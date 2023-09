Due etti e passa di coca nascosti in macchina, trentenne arrestato dalla polizia cantonale a Novazzano

Viaggiava col gruzzolo di droga nascosta nella macchina, la polizia l’ha fermato e arrestato in Canton Ticino.

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunicano che è stato arrestato un 30enne cittadino albanese residente in Albania. L’uomo viaggiava a bordo di una vettura con targhe italiane, in entrata in Svizzera, ed è stato fermato l’11.09.2023 presso il valico doganale di Ponte Faloppia a Novazzano dai collaboratori dell’UDSC. La successiva perquisizione del veicolo da parte del Gruppo Specialisti Visite ha permesso di rinvenire oltre 220 grammi di cocaina abilmente occultati.

L’ipotesi di reato nei confronti del 30enne è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas. In allegato una foto (foto: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC).