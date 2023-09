Filippo Ganna “re” della cronometro alla Vuelta di Spagna

Nuova affermazione di Filippo Ganna in una cronometro di alto livello. Il campione di Vignone si è imposto oggi – martedì 5 settembre – nella prova contro il tempo valida come 10a tappa della Vuelta di Spagna e disegnata all’interno della città di Valladolid. (foto LaVuelta/FB)

Per il corridore della Ineos-Grenadiers una bella soddisfazione, anche perché “SuperPippo” ha battuto Remco Evenepoel, il belga che lo aveva superato ai recenti mondiali di Glasgow e che per questo motivo disputa le crono con la maglia iridata. Ganna ha staccato il rivale di 16″ viaggiando a una media vicinissima ai 56 chilometri all’ora. Podio di lusso, visto che terzo si è piazzato Primoz Roglic a 36″ mentre Jonas Vingegaard ha pagato 1’18” al piemontese. Bravo un altro italiano, Mattia Cattaneo, sesto.

In classifica generale resta in testa l’americano Sepp Kuss (compagno di Roglic e Vingegaard nella Jumbo-Visma) davanti allo spagnolo Soler (UAE Emirates) ma Evenepoel e Roglic salgono rispettivamente al terzo e quarto posto. La Vuelta è praticamente a metà del proprio svolgimento: si concluderà infatti domenica 17 a Madrid.

Quella di Valladolid è invece la 28ma vittoria in carriera per Filippo Ganna, la prima nella grande corsa a tappe spagnola. Ne ha invece conquistate ben 6 al Giro d’Italia mentre è (per ora) a secco al Tour de France. Ma ha tempo di colmare la lacuna…