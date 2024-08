Olimpiadi, il quartetto di Filippo Ganna è bronzo nell’inseguimento

Non è l’oro di Tokyo ma il bronzo colto a Parigi dal quartetto dell’inseguimento su pista di ciclismo è un metallo altrettanto splendente. Il poker d’assi capitanato da Filippo Ganna, con accanto Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni ha travolto la Danimarca nella finale per il terzo posto tornando così sul podio.

I danesi – battuti dall’Italia nella finalissima dei Giochi di tre anni fa – sono partiti più forte, imponendo il proprio ritmo a un’Italia che però ha la caratteristica di accelerare con il passare dei giri. E così è stato, perché quando gli azzurri hanno riportato in parità la gara, la formazione nordica si è sfaldata con i tre uomini rimasti che hanno perso contatto tra loro. A quel punto Ganna e compagni hanno avuto la medaglia in pugno e hanno tagliato il traguardo in 3.44.197, rialzandosi nei metri finali.

L’oro è andato all’Australia (fresca di record del mondo ottenuto in qualificazione) davanti alla Gran Bretagna in una finale molto equilibrata in cui gli inglesi hanno pagato carissimo un problema negli ultimi metri quando Hayter è quasi scivolato dalla sella causando una sbandata forse decisiva.

Per Filippo Ganna, 28 anni, nato a Verbania e residente a Vignone, si tratta della seconda medaglia a Parigi 2024 dopo l’argento nella cronometro individuale su strada. Il fenomeno del Lago Maggiore ha poi all’attivo il già citato oro con il quartetto a Tokyo. Al palmares olimpico Top Ganna aggiunge un bottino mostruoso nei mondiali con 6 medaglie (due ori) su strada e 14 medaglie (7 ori) su pista.