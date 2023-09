Fuori strada con il furgone a Cardano, soccorso un 42enne

Un uomo di 42 anni è stato portato in ospedale, con ferite lievi, a causa di un incidente stradale a Cardano al Campo, intorno alle 18 di oggi, lunedì 4 settembre.

Il conducente ha perso il controllo di un furgone ed è finito fuori strada, impattando contro un ostacolo, nella zona industriale Ovest della cittadina, dove si trovano diverse aziende (tra cui parcheggi a lunga sosta) a servizio dell’aeroporto di Malpensa.

Sul posto è intervenuto il 118 con automedica e ambulanza dell’Sos Carnago, nonché i vigili del fuoco per estrarre il ferito e mettere in sicurezza.

L’uomo ferito è stato trasferito in ospedale (la foto è d’archivio).