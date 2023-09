Gian Luca Santi è il nuovo chief financial officer di Bper

Il vice direttore generale di Bper Banca, Gian Luca Santi, è il nuovo chief financial officer. Santi, laureato in Economia e commercio, ha iniziato la sua carriera professionale alla direzione centrale della Banca Commerciale Italiana (ora Intesa Sanpaolo).

Dopo aver maturato esperienze manageriali, prima nel Gruppo Ferruzzi Finanziaria/Montedison, poi in Rolo Banca e Banca Popolare di Novara, dal 2003 al 2008 ha ricoperto il ruolo di vice direttore generale in Banca Antonveneta ed è stato membro del top executive Group di Abn-Amro. Il suo percorso professionale è proseguito in Monte Paschi di Siena e successivamente in Unipol Gruppo spa. quale general manager con responsabilità per le aree di pianificazione strategica, controllo di gestione, fusioni e acquisizioni, investor relations e comunicazione. Dall’ottobre 2022 è vice direttore generale di Bper Banca spa. Attualmente ricopre anche le cariche di consigliere di Arca Holding spa., di Bancomat spa e del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD).