Giuseppe Dipalma riprende la corsa del Crz dal Rally 1000 miglia

Il 9 settembre le strade della Lombardia torneranno a scaldarsi in occasione del Rally 1000 Miglia. In provincia di Brescia l’attesa è tanta per una sfida che vedrà al via i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally e coloro che ambiscono al trono di campione di Zona2, titolo questo, che dà la possibilità di disputare la finale di Coppa Italia a Cassino, in provincia di Frosinone, il prossimo autunno.

Con una Skoda Fabia Rally2 Evo dell’Erreffe Rally Team, l’ex tricolore di motocross Giuseppe Dipalma sarà come sempre affiancato dal copilota “Cobra” e l’intento è quello di conquistare quanti più punti possibili per la graduatoria del Crz e dell’R Italian Trophy. Dopo le vittorie al Laghi e al Prealpi Orobiche, Dipalma è stato costretto al ritiro per un problema fisico al Rally Coppa Valtellina quando era 2° assoluto ed ora i punti del 1000 Miglia diventano fondamentali.

«Siamo felici di poter essere al via di una delle corse più famose e sentite di tutti i tempi – ha affermato Dipalma -. Ci dispiace non poter prendere parte alla competizione più lunga con validità per il tricolore assoluto. Il ritiro di Sondrio ci ha costretti a cambiare i piani per cui faremo solo la parte del Crz che è comunque lunga e probante. Per questo il nostro ringraziamento va sempre rivolto alla scuderia ABS Sport e all’Erreffe Rally Team che ci permettono di esser al via grazie al loro supporto costante».

Il Rally 1000 Miglia valevole per il Crz si svilupperà attraverso le speciali Provaglio Val Sabbia, Bione, Mura e Pertiche che, ripetute, avranno un totale di circa sessantotto chilometri.