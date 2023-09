I movimenti e i gruppi antifascisti del territorio contro la festa di estrema destra a Fagnano

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di una serie di associazioni e movimenti del territorio in polemica con la manifestazione “La festa del sole” organizzata da Lealtà e Azione che si è svolta a Fagnano Olona nell’area feste lo scorso weekend.

La nota è stato inviato dal Comitato Antifascista di Busto Arsizio e firmata da Anpi Gallarate, Comitato Antifascista di Busto A, il Quadrifoglio, PCI fed Varese, Rete Educativa, Rete studenti prov Varese, Rifondazione fed Varese-Unione popolare, Rete studenti Medi prov Varese, Rete Cooperazione educativa, La sinistra Chiara e Rete Antifascista Altomilanese.

Domenica, sabato 10 settembre in un spazio pubblico, ovvero l’ area feste del comune di Fagnano Olona, il gruppo neonazista Lealtà Azione, di cui molti esponenti sono stati inquisiti per aplogia del fascismo, incitazione all’odio razziale, pestaggi e violenze varie, ha inaugurato la tradizionale Festa Del Sole.

Non si è trattato di una iniziativa privata bensì di un evento pubblico, aperto a tutti, autorizzato dal Sindaco e dal Questore. Lealtà Azione è conosciuta da tutti nel nostro territorio come forza politica di estrema destra. Non fa mistero di richiamarsi alla peggior ideologia nazista e razzista, utilizza con estrema disinvoltura la violenza e del nazifascismo riprende i simboli.

L’aver consentito questo evento da parte delle autorità può veramente considerarsi espressione di pluralismo e democrazia? Esser democratici significa consentire che la democrazia venga insultata e la violenza consentita? Esser pluralisti comporta ammettere che qualcuno si imponga su tutti con la forza?

La chiamano “festa del sole”, ma questa iniziativa di stampo neofascista oscura democrazia e storia. Ogni donna e uomo sinceramente democratico ed antifascista non può che condannare questa iniziativa ed esprimere dure critiche nei confronti di tutte le istituzioni che anziché difendere i valori della Costituzione ne consentono lo scempio concreto.

Facciamo appello a cittadine e cittadini e realtà democratiche ed antifasciste ad esprimere solidarietà ad Anpi Fagnano Olona, città colpita da questo evento, ad immaginare azioni civili di contrasto ed esprimere e comunicare il proprio sdegno scrivendo un primis al Sindaco di Fagnano che permette “la festa del sole” e da lui in su, rivolgendosi alle istituzioni preposte alla vigilanza democratica.