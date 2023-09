Il 29 settembre sciopero degli aeroporti e di Easyjet

Annunciato già tre settimane fa, arriva il nuovo sciopero del settore aereo, che toccherà i diversi scali italiani tra cui Milano Malpensa: è previsto per venerdì 29 settembre.

Un’astensione che riguarda sia il personale degli aeroporti sia una compagnia, Easyjet.

Lo sciopero riguarda prima di tutto i servizi di terra, il cosiddetto “handling”: è un settore in sofferenza da alcuni anni, specie dopo la pandemia, per i carichi di lavoro e per la difficoltà a reclutare nuovo personale, che a sua volta genera un aggravio dei turni e delle condizioni di lavoro (come si dice: un gatto che si morde la coda).

Dopo l’agitazione dell’8 settembre scorso (che aveva unito sindacato di base e confederali) era stato convocato uno sciopero di 24 ore per venerdì sostenuto da Cgil-Cisl-Uil-Ugl, dal sindacato di base Cub e dagli autonomi della Flai. Riguarda appunto le società di handling aeroportuale, che si occupano cioè dei diversi servizi di terra – dalle scalette degli aerei ai check-in, ai bagagli – degli scali.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha però precettato i lavoratori, riducendo a quattro ore l’agitazione (dalle 13 alle 17).

C’è poi una specifica lista di voli garaniti da Enac, qui: nel caso di Malpensa vengono garanititi alcuni voli intercontinentali e alcuni voli interni di continuità territoriale verso le isole.

La decisione del ministro è fortemente contestata da tutte le sigle contestate.

«Tale intervento era nell’aria e auspicato da Assohandlers e CgilCislUilUgl che nei loro interventi davanti al Capogabinetto del Ministro dei Trasporti, due giorni fa, hanno più volte asserito di essere ad un passo dalla “firma” del rinnovo del contratto dell’handling» accusa la Cub Trasporti.

«È del tutto evidente che per questi motivi la mobilitazione dei lavoratori non deve fermarsi, sia per il rinnovo del CCNL dell’handling, sia contro la precarietà, i licenziamenti, i tagli alla sicurezza ed il peggioramento delle condizioni di lavoro».

Sciopero Easyjet 29 settembre 2023

Sempre il 29 settembre, incroceranno invece le braccia gli assistenti di volo di Easyjet: dalle 13 alle 17 l’astensione è sostenuta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, con le rispettive categorie, e dalla Usb.

Sciopero nei servizi di ristorazione

Easyjet a Malpensa, foto Avioblogger

Infine una vertenza “minore”: c’è uno sciopero dalle 11 alle 15 invece alla Gate Gourmet, società di catering aereo. In questo caso è dichiarato solo dalla sigla Ugl.

C’è anche uno stato di agitazione nel gruppo Autogrill legato ad una specifica vertenza a Malpensa (ma per ora non c’è sciopero).