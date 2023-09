Il marchio Bellora di Fagnano Olona torna sul mercato: un fascino senza tempo dal 1883

I brand del tessile della provincia di Varese continuano ad avere un fascino importante e non solo in Italia. Lo dimostra la storia del brand Bellora, considerato di assoluto prestigio a quasi dieci anni dalla chiusura del sito produttivo di Fagnano Olona e dello spaccio aziendale (2019) e che per oltre cent’anni è stato fiore all’occhiello del territorio varesino. (qui una breve storia dell’azienda)

Il marchio noto per la produzione di tessuti per la casa, torna ad essere un’eccellenza tutta italiana e ritorna sul mercato grazie a Mirabello Carrara SpA, luxury division del Gruppo Caleffi e punto di riferimento nel mondo dell’Home Fashion, che ne ha acquisito la licenza e che presenta ora la prima collezione autunno inverno a marchio Bellora since 1883.

L’azienda che ha dato lavoro e ha conferito fama alla città di Fagnano Olona, storica sede dello stabilimento Bellora, dopo varie vicissitudini fu ceduta nel 2014 al gruppo indiano Himatsingka, che ben presto ne chiuse lo stabilimento produttivo e gli store. Ma ora si è aperto un nuovo capitolo nella storia del brand: l’accordo di licenza siglato da Mirabello Carrara nel 2022, di durata triennale, prevede infatti lo sviluppo, la creazione, la produzione e la distribuzione a livello mondiale della linea tessile di alta gamma e lusso Bedding & Bath a marchio “Bellora since 1883”.

Una collezione completa che comprende completi letto, completi copripiumino, quilt, trapunte, cuscini arredo e spugne, per vestire l’ambiente letto e la salle de bain di fascino e armonia.

Guido Ferretti, amministratore delegato di Mirabello Carrara SpA e consigliere delegato di Caleffi SpA, ha così commentato: «Dal lontano 1883 il brand Bellora è presente nelle case italiane e nei più esclusivi department stores del mondo. Dettagli raffinati ed elementi decorativi che appartengono alla storia dei tessuti sono da sempre reinterpretati da Bellora con uno stile contemporaneo che unisce il desiderio di maggiore semplicità e comfort con uno sguardo alla tradizione e al vivere di lusso. Siamo felici di mettere a disposizione del rinomato brand la nostra forza vincente, il nostro know-how e la nostra capacità di realizzare continuamente prodotti di eccellenza che contribuiscono a portare il made in Italy nel mondo».

La collezione è già disponibile presso i punti vendita La Rinascente in tutta Italia, e da ottobre sarà acquistabile nei negozi monomarca Mirabello Carrara, nei multimarca e sullo store online.