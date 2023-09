Il supermercato va a gasolio da nove mesi a Cassano Magnago. Il sindaco: “Colpa della guerra in Ucraina”

Da 9 mesi il rumore incessante di un grosso motore diesel disturba la quiete (e i polmoni) dei residenti di via Albino Bonicalza, di giorno e ancora di più di notte perchè quel motore è un generatore da 200 kw che produce energia elettrica per un supermercato intero che tra luci e celle frigo richiede molta energia.

Siamo a Cassano Magnago dove i supermercati vanno a diesel, con quello che costa: «Era già successo con un altro supermercato – spiega il sindaco Pietro Ottaviani – ma in quel caso il problema è stato risolto in un tempo più breve. Comunque la situazione è nota e a breve andrò a fare un sopralluogo per verificare di persona e trovare una soluzione perchè 9 mesi sono un tempo eccessivo».

Sembra che il problema sia uno dei tanti riflessi sull’Europa della guerra in Ucraina perchè il problema è la mancanza di alcune componenti che Enel deve installare alla cabina elettrica necessaria all’allacciamento della struttura di vendita alla rete: «Questo è quanto mi è stato riferito da Enel – spiega il sindaco -. Sembra che alcune componenti debbano arrivare da questa azienda e che la guerra stia condizionando le forniture».

Intanto i residenti si chiedono quando finirà questo trambusto ma anche perchè è iniziato: «Abbiamo una cisterna da oltre 5000 litri di gasolio e un generatore molto potente a poche decine di metri dalle nostre case. Oltre a creare un disturbo continuo, inquina parecchio».

«Purtroppo le piogge di questi giorni mi hanno occupato e distratto dalla segnalazione. Chiederò se è possibile installare almeno delle barriere fonoassorbenti per evitare che i rumori disturbino troppo. Sperando che Enel risolva al più presto il problema della cabina elettrica» – conclude il primo cittadino.